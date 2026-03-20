Taboadela y Barbadás chocan tras un obradoiro frustrado

Alcalde de Barbadás, el exsocialista Xosé Carlos Valcárcel y el alcalde de Taboadela y líder del PSOE, Álvaro Vila, con el justificante de las cuentas de Barbadás, con fecha y hora y el justificante que Barbadás dice haber recibido de Tabodela.

La política en el área metropolitana de Ourense ha derivado en una guerra sin cuartel. El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel -fuera del PSOE desde finales del año pasado-, y su homólogo en Taboadela y líder provincial socialista, Álvaro Vila, mantienen una batalla que ha trascendido las siglas para convertirse en una cruda disputa por la gestión de fondos públicos.

El origen de la fractura se remonta a diciembre de 2025, cuando Vila forzó la salida de Valcárcel del partido tras una acusación de acoso laboral. Desde entonces, el regidor de Barbadás, que siempre ha mantenido su inocencia y ejerce ahora como diputado no adscrito en la Diputación, fiscaliza cada movimiento de su antiguo jefe de filas.

Cronología de los hechos

El primer gran choque institucional tuvo lugar el pasado 30 de enero. Valcárcel acudió a la sesión con una carpeta cargada de documentos para cobrar facturas pendientes. Allí exhibió una resolución de la Xunta que tumbaba el obradoiro de empleo conjunto de Barbadás, Toén y Taboadela debido a que este último concello no había rendido sus cuentas en tiempo y forma antes del 26 de diciembre de 2025, como exigía la convocatoria del programa.

Valcárcel fue implacable: “Perdemos 465.000 euros de investimento e 24 postos de traballo pola súa ineficacia e desidia”. Ante la justificación de Vila sobre la falta de secretario en su Concello, el regidor barbadés replicó que el líder socialista estaba “perdido no fango da política orgánica” mientras olvidaba a la ciudadanía. La ofensiva no terminó ahí. Valcárcel desveló que la parálisis de Taboadela también afectaba al proyecto Re-Habilita Rural Lab de rehabilitación de viviendas, obligando al Concello de Boborás a asumir el mando: “A súa neglixencia repercute en 12 concellos”.

Tras aquel encontronazo, la hostilidad fue en aumento. Valcárcel sostiene que Álvaro Vila le mandó diferentes escritos “dicindo que estaban as contas presentadas, pero foron todo mentiras reiteradas”. El regidor barbadés describe una presunta maniobra para ocultar los plazos reales y asegura haber recibido desde Taboadela un justificante de registro manipulado para intentar dejarlo por mentiroso.

Según Valcárcel, Vila le remitió un papel oficial de registro de envío de cuentas con una anomalía clave: “Mandounos un papel de cando a presentou pero tapando cun papel enriba a data e a hora de presentación”. En dicho documento -remitido a este periódico por el propio Valcárcel- se observa un espacio en blanco donde deberían figurar la validez y el momento del trámite, un gesto que para Valcárcel buscaba “ocultar cun papel enriba a data e a hora do rexistro con intención de aparentar o que non era”.

Frente a las acusaciones, Vila calificó las críticas de su homólogo de “marujeo” y “falacias sin base documental”, asegurando que Taboadela había cumplido “estritamente cos requisitos da convocatoria” y que las cuentas se habían entregado el 21 de noviembre de 2025. Así lo recogió el PSOE en una nota de prensa, en la que también aseguraba haber pedido aclaraciones a Barbadás y no haber recibido notificación alguna de la Xunta.

Sin embargo, los datos oficiales del Consello de Contas de Galicia desmienten la versión del líder provincial del PSOE y dan la razón a las tesis de Valcárcel. Los registros públicos confirman que Taboadela no rindió sus cuentas en noviembre, sino el 27 de febrero de 2026, dos meses después de expirar el plazo legal necesario para optar al obradoiro, lo que supuso el bloqueo definitivo de los 465.000 euros.

Cita del 27 de marzo

Esta fractura tendrá su próximo episodio de máxima tensión en el pleno de la Diputación del próximo 27 de marzo. Allí se verán de nuevo las caras Álvaro Vila, como secretario provincial del PSOE, y Xosé Carlos Valcárcel, desde la bancada de los no adscritos. El alcalde de Barbadás acudirá con las pruebas de lo que considera una gestión negligente que ha postergado la formación y el empleo de 20 personas, por lo menos, hasta el verano. En dicha sesión, Álvaro Vila tendrá la oportunidad de retractarse o demostrar que sí había rendido las cuentas antes de acabar 2025, un dato que, a día de hoy, no figura en los registros oficiales.