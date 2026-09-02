Una persona herida y excarcelada tras volcar su vehículo en Viana do Bolo

El coche completamente destrozado en el lugar del accidente en el kilómetro 27 de la OU-533, en Viana do Bolo.

Una persona resultó herida este miércoles tras volcar el vehículo en el que viajaba en Viana do Bolo y quedar atrapada en su interior. El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 19:20 horas en el kilómetro 27 de la carretera OU-533, sin que se registrasen más personas implicadas.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular, que alertó de que un coche había volcado y de que una persona permanecía en el interior sin poder salir.

Tras recibir la llamada, los gestores de emergencias movilizaron al 061, al GES de A Veiga, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Viana do Bolo.

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Excarcelación de la víctima

Los efectivos del GES de A Veiga tuvieron que emplear material de excarcelación para poder liberar a la persona atrapada en el interior del vehículo.

Una vez rescatada, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un hospital de referencia para recibir asistencia médica.

El siniestro no dejó, según la información facilitada por los servicios de emergencias, más personas implicadas.