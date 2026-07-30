Raquel C. López, socióloga y veraneante en Viana do Bolo: “El rural tiene la calma, la serenidad y la tranquilidad que las ciudades han perdido”

Raquel C. López regresa siempre que puede a Viana do Bolo para disfrutar de su familia y de un entorno al que se siente profundamente unida. Amante de los animales y de la naturaleza, volver a Fradelo, en Viana do Bolo, la aldea natal de su padre, supone para ella mucho más que una visita: es una forma de reencontrarse con sus raíces y con los recuerdos de la infancia.

Pregunta. ¿Por qué elige pasar el verano en una aldea en lugar de un destino de playa o una ciudad?

Respuesta. Huyo de la ciudad porque es donde resido casi todo el año, y no soy nada de playa. El rural es mi origen y mi destino.

P. ¿Qué significa para usted volver cada verano a este lugar?

R. Regresar a mis orígenes, revivir mi infancia y conocer mejor mi propia historia.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo de esta aldea?

R. Mi abuela Raquel cantándome La Vaca Lechera. Llevo su nombre, y me gusta pensar que me parezco a ella, quizás por eso es uno de mis primeros recuerdos.

P. ¿Qué es lo que más echa de menos cuando no estás aquí?

R. El clima, aunque no se crea, y por supuesto, el paisaje.

P. ¿Qué tiene el rural que no encuentra en otros destinos?

R. La calma, la serenidad y la tranquilidad que las ciduades han perdido. Además todavía se vive en comunidad, y eso se valora mucho desde la ciudad.

P. ¿Cree que el ritmo de vida aquí le ayuda a desconectar?

R. Claro que sí, mis compañeros de trabajo me dicen que se me nota hasta en la cara. El estar rodeada de un entorno natural me ayuda a olvidar el horizonte de hormigón y polución que hay en Barcelona, por eso también siempre sueño con volver.

P. ¿Qué rincón de la aldea recomendarías a alguien que la visita por primera vez?

R. Me encanta visitar la ermita en la que tenemos a nuestro patrón, San Ciriaco. El paseo que me lleva a ella desde la aldea es muy agradable, sobre todo cuando sopla el viento fresco en un día de verano.

P. ¿Qué le gustaría que nunca cambiara de este lugar?

R. Su gente; es una lástima ver cómo poco a poco se va perdiendo vecindad. Ojalá haya un momento en que se pueda recuperar población y recuperar la vida de antaño.