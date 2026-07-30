Un fontanero en la comunidad

Disponer de médico a timbrazo de pasillo tranquiliza, compartir ascensor y espacios comunes con fontaneros, electricistas o albañiles será garantía de funcionamiento y otros arreglos urgentes en cualquier comunidad de vecinos. Los administradores están desesperados por recibir bocinazos sin culpa en las reuniones de propietarios. No encuentran profesionales, ni siquiera ñapas de confianza, para subir a tejados o colgarse de fachadas, y cuando el verano acabe de arder, el otoño se colará por las goteras y el invierno por las bajantes.

Una colega un poco despistada le reprochó a la administradora de su comunidad que convocase junta para decidir una obra urgente con un solo presupuesto para elegir. La noticia es que consiguiese uno. El pasado día 15 de julio el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafg) lanzó un comunicado para exculpar a sus representados del colapso “por la falta de profesionales y técnicos de la construcción”. Las empresas están presentando “presupuestos y plazos de ejecución a dos años vista”. Las compañías de seguros también pasan dificultades para asegurar la respuesta inmediata a la avería. “Daños por agua, humedades o roturas en zonas comunes que antes se solucionaban en cuestión de días ahora se prolongan durante semanas o meses porque las asistencias de las aseguradoras están completamente desbordadas y carecen de operarios para enviar a los domicilios”. El comunicado confirma el rumor que circulaba por el patio de vecinos desde que comenzó la campaña para la aprobación de cuentas y relevo de presidencias. Ingrata ventanilla, como la de las gestorías y demás despachos profesionales que suelen recibir caras de problema.

En la era de la inteligencia artificial (IA) la mejor apuesta para ganarse la vida es manual. En Galicia bajó el paro en el segundo trimestre mientras desaparecieron 6.100 puestos de trabajo. La contradicción gallega con la cifra de empleados más alta de la historia, 22,7 millones en todo el Estado, se explica por la caída de población activa y 15.000 inmigrantes que desaparecieron en el segundo trimestre. En la próxima junta, tras el capítulo de morosidad, se repasarán las habilidades de cada vecino para votar los trabajos de mantenimiento.