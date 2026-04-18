La nueva propietaria de la mina de Penouta fija mayo como fecha "aceptable" para completar la compra

La nueva propietaria de la mina de coltán de Penouta (Viana do Bolo), Energy Transition Minerals (ETM), marca el próximo mes de mayo como fecha "aceptable" para proceder a la firma de las escrituras y, de este modo, completar el proceso de compra iniciado con una subasta pública en la que presentaron una oferta de 5,2 millones de euros.

Antes de dar este paso, es necesario que la Dirección Xeral de Enerxía e Minas apruebe la transmisión de las licencias. "Preveemos y esperamos que posiblemente a finales de la semana que viene tengamos esta situación aprobada por parte de la Xunta, lo que daría pie a la firma de escrituras", explica el director en España de ETM, Jorge Luis Gil, en una entrevista a Europa Press.

Por su parte, la Consellería de Economía e Industria, consultada por este asunto, ha trasladado que el proceso está "muy avanzado", aunque no ha confirmado que este paso se vaya a dar la semana que viene. ETM ha recibido, por parte del departamento, la expresión de su "voluntad firme" para aprobar esta transmisión de las licencias del anterior promotor, Estrategic Minerals, que entró en concurso de acreedores.

Para completar el proceso de compra, también necesitaban la autorización de inversión extranjera directa por parte del Gobierno, que aprobó en el último Consejo de Ministros de marzo, lo que --en palabras de Gil-- "avala económicamente la gestión de la compañía para la compra".

Esta autorización era requerida dado que la empresa está registrada en la Australian Securities Exchange (ASE), la bolsa de valores australiana. "Era la situación más complicada que se antojaba después de adquirir el activo en la subasta o de ser susceptible de adquisición", asegura.

Incorporación "paulatina" de trabajadores

Las licencias afectadas son dos: la de la sección B, que corresponde a las escombreras que contienen los residuos mineros de la antigua actividad, y la sección C, que se corresponde a la explotación como tal. Una vez estas sean transmitidas, la escritura de compraventa deberá firmarse en menos de 20 días, tal y como establece el auto del juzgado que daba la propiedad a ETM.

La primera en ser reactivada sería la sección B: "Daría pie a una incorporación paulatina de trabajadores muy coartada por el tipo de licencia que es".

En paralelo, la empresa prepará la documentación necesaria para la solicitud de una nueva licencia para la sección C, que está sujeta a la decisión del Tribunal Supremo por el proceso judicial por el que el TSXG anuló el permiso de explotación por considerar "insuficiente" el estudio ambiental de la misma.

Esta sentencia se dio a conocer en junio de 2024 y todavía no es firme, ya que tanto la Xunta como la antigua promotora presentaron recursos que el Supremo se tiene que encargar de resolver. "Pero nosotros sí que estamos trabajando para tener toda la documentación preparada para que, en ese momento, automáticamente solicitemos la explotación nuevamente", explica Gil.

En este contexto, mantienen 2027 como año para empezar a explotar coltán, aunque reconoce que "están marcados" tanto por la decisión del Supremo como por la extensión de los siguientes trámites administrativos que quieran llevar a cabo. Además, avanza que ETM solicitará constituirlo como Proyecto Industrial Estratégico (PIE), lo que "acortaría los plazos".

Gestión del impacto ambiental

Otro proceso judicial que ha marcado el devenir de esta mina ha sido el relativo a un supuesto delito medioambiental por vertidos supuestamente procedentes de esta mina. La causa ha quedado archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Ourense, que en febrero ratificó su sobreseimento al considerar que "no existen indicios suficientes".

Por una parte, Gil celebra que, "de alguna manera, ha quedado demostrado que el anterior promotor no contaminó". "Esto no quita de que seamos conscientes de que este respeto por el medioambiente en una actividad minera debe ser uno de los factores más determinantes en la inversión que nosotros ejecutemos", expone.

Por ello, para el director en España de ETM, esto les "obliga" a ser "más excelentes" en lo que concierne al impacto ambiental, de forma que la compañía está preveendo inversiones para garantizar la circularidad del agua.

Con todo, no descarta "encontrar oposición" en entidades como Ecoloxistas en Acción, aunque indica que no son "grupos locales", entre los que, a su juicio, la postura es la contraria: "No creemos que vayamos a encontrar una situación adversa en torno a los pueblos de alrededor".

En este sentido, recuerda la "contestación social que hubo a favor de la reapertura" y asegura que los habitantes del núcleo de alrededor de Viana do Bolo --donde incluye municipios como A Veiga y A Gudiña-- "están volcados con que se pueda reactivar la mina".