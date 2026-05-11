La “Toniño Party” reúne a 150 vecinos en Viana do Bolo

El campo da feira de O Toural, en Viana do Bolo, acogió una nueva edición de la conocida como “Toniño Party”. Este evento, que nació hace cuatro años como una cena entre amigos, no tardó en convertirse en una gran cita abierta a todos los vianeses y en antesala de las fiestas del San Antón, organizada por la asociación de vecinos de O Toural.

Con el cerdo Toniño como mascota, la velada ofreció de nuevo una cena popular que este año tuvo que ser aplazada una semana. Pese a ello, la cita fue todo un éxito gracias a la participación de 150 vecinos, atraídos por un menú protagonizado por chorizo, aguja y panceta a la brasa, con empanada como entrante.

La confraternización de vecinos de distintas generaciones sentadas a la mesa fue la tónica general de la cita, que contó con la amenización musical de un grupo tradicional local, De Boa Gana, y hasta con un sorteo con varios premios. Tras la cena, el DJ Tariro se encargó de alargar las ganas de fiesta.

Tras vivir esta multitudinaria prefiesta, la villa vianesa cuenta ya los días para celebrar sus fiestas en honor a San Antón, que se celebrarán el mes que viene.