REFORMA INTEGRAL
Freno al deterioro del Ponte de Umoso, en Viana do Bolo
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El Concello de Viana do Bolo ha iniciado una actuación en el Ponte de Umoso con el objetivo de mejorar la canalización de las aguas procedentes de los caminos y de la carretera de acceso a la zona, de manera que estas desagüen directamente en el río y se evite que los torrentes generados por las lluvias continúen erosionando los pilares del puente. “É unha medida que trata de non empeorar o estado da ponte á espera de poder realizar obras que permitan unha mellora integral da mesma”, señalan desde el gobierno local.
El deterioro de la infraestructura obligó hace algún tiempo a cortar tanto el tráfico rodado como el paso de peatones, y su reparación se está volviendo más compleja de lo previsto. Así se lo trasladó el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, al subdelegado en la provincia ourensana, Manuel Pardo, a quien solicitó la implicación económica de la Xunta de Galicia para acometer una intervención integral que garantice la seguridad y funcionalidad de la infraestructura.
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