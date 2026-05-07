Freno al deterioro del Ponte de Umoso, en Viana do Bolo

REFORMA INTEGRAL

Viana do Bolo actúa de urgencia en el Ponte de Umoso para frenar su deterioro mientras reclama apoyo de la Xunta para una reforma integral.

Viana do Bolo actúa de urgencia en el Ponte de Umoso para frenar su deterioro mientras reclama apoyo de la Xunta para una reforma integral.
Viana do Bolo actúa de urgencia en el Ponte de Umoso para frenar su deterioro mientras reclama apoyo de la Xunta para una reforma integral.

El Concello de Viana do Bolo ha iniciado una actuación en el Ponte de Umoso con el objetivo de mejorar la canalización de las aguas procedentes de los caminos y de la carretera de acceso a la zona, de manera que estas desagüen directamente en el río y se evite que los torrentes generados por las lluvias continúen erosionando los pilares del puente. “É unha medida que trata de non empeorar o estado da ponte á espera de poder realizar obras que permitan unha mellora integral da mesma”, señalan desde el gobierno local.

El deterioro de la infraestructura obligó hace algún tiempo a cortar tanto el tráfico rodado como el paso de peatones, y su reparación se está volviendo más compleja de lo previsto. Así se lo trasladó el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, al subdelegado en la provincia ourensana, Manuel Pardo, a quien solicitó la implicación económica de la Xunta de Galicia para acometer una intervención integral que garantice la seguridad y funcionalidad de la infraestructura.

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