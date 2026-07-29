Vecinos de A Servaínza tras ser aislados por el vandalismo: "Se tivese que entrar unha ambulancia tardaría moito máis"

La carretera de acceso a la aldea de A Servaínza, en el municipio de Viana do Bolo, ha quedado completamente intransitable después de que alguien levantase por completo el firme de la vía, causando importantes daños que han dejado prácticamente aislados a sus vecinos. Todo apunta a que un tractor podría estar detrás de este grave destrozo, aunque por el momento la autoría de los hechos continúa sin esclarecerse.

Según relata Nemesio Sotillo, uno de los cinco vecinos que actualmente residen en la aldea, los daños se produjeron durante la madrugada. “Ocorreu durante a noite”, explica, señalando que la situación actual les obliga a modificar por completo sus desplazamientos habituales.

El corte de la vía ha provocado que el trayecto hasta Vilariño de Conso, la localidad más próxima para realizar gestiones y acceder a servicios básicos, se haya duplicado. Si hasta ahora la distancia era de unos siete kilómetros, actualmente el recorrido ronda los 14 kilómetros al tener que realizar un desvío por otras localidades.

“Precisamos unha solución, aínda que sexa realizar unha pista anexa polo borde da carretera para poder pasar”, reclama Sotillo, quien explica que incluso algunos vecinos se han visto obligados a buscar alternativas para poder desplazarse. De hecho, su padre tuvo que acudir esta mañana en tractor hasta la sucursal bancaria de Vilariño de Conso para realizar sus gestiones, ya que “é a única forma de pasar”.

El recorrido habitual para salir de A Servaínza discurre por San Cristovo hasta Vilariño de Conso. Tras el destrozo de la carretera, los vecinos deben ahora circular por Mormentelos, Grixoa y San Cristovo antes de alcanzar la capitalidad municipal, lo que supone más tiempo y mayores dificultades.

Los residentes califican lo ocurrido de auténtica “barbaridade” y denuncian que son ellos los principales perjudicados por este daño en una infraestructura pública esencial. Además del inconveniente de tener que recorrer varios kilómetros adicionales, muestran especial preocupación por las consecuencias que podría tener ante una situación de emergencia.

“Se tivese que entrar unha ambulancia, os bombeiros ou calquera servizo de urxencia, tardaría moito máis tempo en chegar”, advierten.

Los vecinos recuerdan, además, que llevaban más de cuatro años reclamando el arreglo de esta carretera, debido al mal estado que presentaba, con numerosos baches que dificultaban la circulación de vehículos. Sin embargo, aseguran que ahora la situación ha empeorado hasta el punto de que “ya es imposible pasar”. También destacan que durante los meses de verano aumenta considerablemente el tránsito de vehículos por la zona, por lo que reclaman una solución “con la máxima rapidez”.

El alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, ha mostrado su indignación por lo ocurrido y corrobora que los residentes se han visto obligados a modificar sus desplazamientos diarios. “Para saír do pobo teñen que dar un gran rodeo”, explica el regidor, quien lamenta especialmente las consecuencias para una población formada mayoritariamente por personas de avanzada edad.

La situación resulta todavía más frustrante porque la entidad local ya tenía plnificada una actuación de mejora para esta msima semana. Sin embargo, el levantamiento del asfalto obligará ahora a realizar primero una valoración técnica de los daños antes de iniciar cualquier actuación.

“Vai retrasar todo o proceso porque antes hai que avaliar o que aconteceu e reparar este dano”, explica García-Ávila, que considera incomprensible una actuación de estas características.

El Concello presentó durante la mañana de ahoyr una denuncia ante la Guardia Civil, que ya investiga los hechos. “Puxemos a denuncia pertinente e esperamos que apareza o culpable e caia todo o peso da lei sobre el”, afirma el alcalde, quien confía en que la investigación permita identificar al responsable.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, el Concello confía en que los trabajos de reparación puedan retomarse lo antes posible una vez evaluados los daños. Tanto la administración local como los vecinos insisten en la necesidad de recuperar cuanto antes la comunicación por carretera para garantizar la seguridad y la movilidad de los habitantes de A Servaínza.