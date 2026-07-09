Viana do Bolo suma 200 plazas con dos nuevos aparcamientos

El Concello de Viana do Bolo ha dado un paso decisivo para reorganizar el tráfico y el estacionamiento en el casco urbano con la habilitación de dos nuevos aparcamientos que suman cerca de 200 plazas. La medida permitirá avanzar en el objetivo de liberar de vehículos la Plaza Mayor, un espacio que desde hace años protagoniza un intenso debate entre quienes defienden mantener el aparcamiento y quienes apuestan por recuperar este enclave para el uso peatonal y la actividad social.

El primero de los estacionamientos, con capacidad para unas 80 plazas, se ubica en la calle Ferradal y ha sido cedido por la familia Arias Castells. El segundo se encuentra en la calle Liberdade, frente al centro de salud, gracias a la cesión realizada por la familia Sotillo Rueda. Desde el Concello han querido agradecer públicamente la colaboración de ambas familias, cuya implicación ha hecho posible poner a disposición de vecinos y visitantes una importante bolsa de aparcamiento alternativa.

Compromiso

El alcalde, Germán García-Ávila, destacó que esta actuación supone el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos por su equipo de gobierno. “Cumplimos coa promesa electoral na que dicíamos que íamos dar alternativas antes de prohibir o aparcadoiro”, señaló el regidor, subrayando que el objetivo siempre ha sido ofrecer soluciones antes de adoptar cualquier restricción en la Plaza Mayor.

La Plaza Mayor protagoniza un intenso debate entre quienes defienden el aparcamiento y quienes no

Con estas nuevas zonas de estacionamiento, el Concello busca compatibilizar las necesidades de movilidad de vecinos y visitantes con la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos del municipio, “queremos liberar a Plaza de coches para que esta sexa de disfrute para os veciños”, apuntaba el teniente de alcalde, Isaac Pérez Vidueira.

La nueva normativa de estacionamiento de Viana do Bolo entró en vigor el pasado 1 de julio y establece la prohibición de aparcar en la Plaza Mayor, la calle As Mazairas, la calle Ceferino Armesto y el primer tramo de la calle María Pita, hasta su intersección con la OU-533. Las restricciones se aplican de lunes a viernes, entre las 20,30 y las 8,00 horas, los sábados desde las 14,00 hasta las 00,00 horas y durante todo el día los domingos y festivos, con el objetivo de reducir la presencia de vehículos en el centro urbano y favorecer el uso peatonal de estos espacios. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Concello para reorganizar la movilidad y mejorar la convivencia.

El gobierno local considera que esta reorganización permitirá dinamizar el casco histórico y hacer más atractivo el centro para la celebración de actividades culturales, sociales y comerciales.