Viana do Bolo adjudica Axuda no Fogar tras cuatro años en precario

El salón de plenos de la Casa Consistorial de Viana do Bolo acogió una de las sesiones más esperadas, con la adjudicación del contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) como uno de los puntos de la orden del día.

El servicio llevaba en precario cuatro años y el coste del mismo se encontraba aproximadamente un 33% por debajo del que debería ser. Tras varias huelgas y concentraciones por parte de las 27 trabajadoras, el grupo de gobierno y la oposición han logrado llegar a un acuerdo para adjudicar el contrato a la empresa Idades S.L., una decisión que llega más de un año después de las continuas reclamaciones.

Tras dos horas de pleno, el alcalde del municipio, el socialista Germán García-Ávila, afirmó que es una gran noticia para la gestión local. “As traballadoras non cobraban o que lle correspondía. Conseguimos en tres meses o que eles non conseguiron en catro anos”, apuntaba el regidor, haciendo referencia a la gestión de los populares.

En cuanto a otras cuestiones abordadas, se aprobó la adjudicación a la empresa Explotacións Medioambientais SLU para la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de As Carrelas, una actuación con un presupuesto cercano al medio millón de euros.

La licitación del Matadero Municipal fue otro de los asuntos destacados de la sesión plenaria. El plazo de presentación de solicitudes finalizará en 12 días. “Agora funciona á perfección cun contrato menor de servizos para evitar o peche e que os gandeiros busquen outras alternativas”, explicó García-Ávila, quien subrayó que se trata de “un servizo esencial para a nosa zona que non debemos deixar perder”.

Por otra parte, también se debatió la posibilidad de delegar en la Diputación de Ourense la gestión del cobro de multas y sanciones, debido a la falta de capacidad ejecutiva del propio Concello. Sin embargo, este punto no pudo ser aprobado por falta de quórum, ante la ausencia de los ediles Andrés Montesinos, Carmen Conde y Secundino Fernández.

En conjunto, la sesión plenaria evidenció avances importantes en la gestión municipal, “moi importantes en Viana do Bolo”.