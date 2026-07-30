“Non queremos caer no olvido”, claman los vecinos da comarca de Viana tras as riadas

Los vecinos de A Bouza y Pradocabalos se reunieron ayer con tres diputados del Partido Popular —Cristina Campero, Miguel Ángel Viso y Juan Manuel Casado— para hacer balance de la situación que atraviesan ambos núcleos tras las riadas registradas el pasado mes de junio.

Durante el encuentro, los representantes populares pusieron en valor la actuación de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Ourense, destacando “a axilidade coa que se actuou para recuperar a normalidade o antes posible”, según explicó Juan Manuel Casado. En la misma línea, el representante vianés del PP, Marcos Martínez, aseguró que la intención del partido es “estar do lado dos veciños” y “colaborar en todo o que estea na nosa man, acudindo aquí os días que fagan falta”.

Sin embargo, los vecinos aprovecharon la reunión para trasladar su malestar por el estado en el que continúan A Bouza y Pradocabalos semanas después de las inundaciones. Denuncian que los restos siguen acumulados en numerosos puntos y que fueron los propios residentes quienes tuvieron que reabrir el acceso a algunas viviendas ante una actuación deficiente.

Los afectados lamentan que, una vez superados los primeros días de la emergencia, las promesas de ayuda no se hayan traducido en soluciones concretas. “Todo o mundo prometeu moito, pero logo caeu no olvido”, aseguran.

Asimismo, advierten de que, si vuelven a registrarse precipitaciones de una intensidad similar, las consecuencias podrían repetirse. “Non podemos pretender que acontezan cousas distintas se seguimos facendo o mesmo. Necesitamos unha solución e son eles quen nola teñen que dar”, manifestaron, dirigiéndose a los representantes políticos.

Durante la reunión, los vecinos también hicieron entrega de un escrito en el que recogen las medidas que consideran necesarias para evitar que se repita una situación similar. El documento ya había sido remitido previamente a la Confederación Hidrográfica y ahora ha sido trasladado también a los representantes del Partido Popular con el objetivo de reclamar una respuesta y actuaciones concretas.

Una costosa intervención

Los trabajos en A Bouza, la denominada "zona cero", fueron realizados, en su mayoría, por la Diputación de Ourense, que declara que ha sido una “costosa” intervención que se ha saldado con la retirada de cerca de 7.000 metros cúbicos de material, demostrando, según la institución, su rapidez y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

En el caso de Pradocabalos, fue la Xunta de Galicia la responsable de la retirada de material acumulado junto a la carretera OU-533. Aunque la culminación de los trabajos de retirada de escombros ha supuesto un importante alivio para los vecinos, aseguran que “ainda non rematou”. Después de más de un mes conviviendo con las consecuencias de la riada, consideran que la limpieza marca “un paso decisivo hacia la recuperación”, aunque advierten de que la vuelta a la normalidad aún está lejos. Tienen un largo camino por recorrer y necesitan certeza sobre lo que va a ocurrir ahora “co que falta por facer”.