Viana do Bolo comienza esta semana a retirar lodo, piedras y árboles

Galería | Viana do Bolo, cruzada por el torrente de agua, en fotos a vista de dron

Los trabajos para retirar lodo, piedras y árboles de una parroquia de Viana do Bolo, procedentes de las riadas que sufrieron hace dos semanas varios municipios ourensanos, comenzarán esta semana.

Lo ha indicado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tras reunirse con seis alcaldes, dos concejales, el presidente de la Diputación de Ourense y un diputado de la de Lugo, para abordar los desperfectos tras las lluvias del pasado 17 de junio.

Han estado acompañados también por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza.

Al término, en declaraciones a los periodistas, Diego Calvo ha indicado que este encuentro ha servido para conocer las valoraciones de los responsables municipales sobre los desperfectos, con el objetivo de estudiar soluciones.

Financiación conjunta

En concreto sobre la parroquia de Viana do Bolo donde "más residuos" se localizan, entre lodo, piedra y árboles, Calvo ha apuntado que se le dará solución "de la manera más rápida" y para eso Diputación y Xunta financiarán la retirada.

"A lo largo de esta semana" empezarán las tareas, según ha señalado, en relación a un contrato que firmará el organismo provincial, precisamente para agilizar las labores.

A la cita, que se ha prolongado durante en torno a una hora, han asistido los alcaldes de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, O Barco, Vilardevós, A Gudiña y A Rúa. También concejales de Monforte y O Saviñao, el presidente de la Diputación ourensana y un diputado por la de Lugo.