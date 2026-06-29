Viana se pone en pie frente a las administraciones tras la riada que arrasó aldeas de la comarca

Más de diez días después de que cambiase la vida de los vecinos de Pradocabalos, O Castro, A Bouza y Pexeiros, la ayuda administrativa sigue sin materializarse. La frustración ante los obstáculos institucionales que impiden la retirada de escombros y el regreso a los hogares motivó una manifestación ayer a las 20,00 horas en la estación vieja de A Gudiña para criticar “o abandono das administracións”.

El eje del conflicto se encuentra en un “impás burocrático” provocado por las exigencias de la Xunta de Galicia. El regidor vianés, Germán García-Ávila, explicó que se habilitó un espacio en los montes comunales para depositar los residuos de Pexeiros y A Bouza “cumprindo os requisitos que se nos esixían”. Sin embargo, el proceso se paralizó cuando desde la Xunta “nos indican que antes de poder comezar a retirar, tíñamos que clasificar os residuos”.

Según el regidor, esta condición bloquea la intervención de la Diputación de Ourense al requerir el permiso de la Xunta. García-Ávila expuso la falta de agilidad y decisión al retrasar una reunión clave del viernes al lunes: “O que están facendo é unha patada para atrás, botándonos a responsabilidade cando nós non temos capacidade”. El alcalde subrayó la situación de salubridad: “O urxente é que esta xente poida volver a casa. Os baixos están inhabilitados, hai animais mortos, conxeladores con carne podre...”.

Todo seguía igual

Por su parte, el párroco local, Antonio Ferrer, calificó el estado de los pueblos de “insalubre” y relató las innumerables llamadas realizadas tras comprobar, días después de su primera visita, que todo seguía “exactamente igual”. Tras contactar sin éxito con las administraciones, un alto cargo de la Diputación le llamó para asegurarle que los permisos se concederían en la reunión del lunes entre el regidor vianés y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ante esto, el sacerdote trasladó un ultimátum: “Se o luns non están os permisos, o pobo pola súa conta, asumindo os riscos, comezamos a retirar escombros”.