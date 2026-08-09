Viana do Bolo invita a ver el eclipse en el castillo

Nadie quiere perderse un momento único como el que se va a vivir el próximo miércoles con el eclipse de Sol total y por ello todos los concellos ultiman hasta el último detalle para ofrecer la mejor experiencia aprovechando que la provincia cuenta con una ubicación privilegiada. En el caso de Viana do Bolo, el Concello invita a vivirlo desde su emblemático castillo.

La cita será el miércoles a las 19:45 horas y para que todo transcurra con seguridad, el ente local repartirá gafas protectoras a las primeras personas en llegar. “Convidámoste a vivir este momento histórico nun escenario privilexiado”, indica el Concello.

Historia en 17 segundos

En este lugar, la Luna cubrirá el Sol por completo durante 17 segundos poco antes de las 20:30 horas, mientras que el eclipse finalizará casi una hora después, a las 21:23 horas.