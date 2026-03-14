¿Sabe usted que Viana do Bolo pintará máscaras de boteiros el día 20?

¿Sabe usted que vecinos y visitantes contarán en Viana do Bolo con un taller para pintar máscaras de boteiros? ¿Que la actividad será el viernes 20 a partir de las 16:00 horas y se enmarca dentro de la programación del ViBoMask que llenará al Macizo de amantes de los Entroidos? ¿Que los artesanos Shadeworlf Pinting serán los encargados de llevar a cabo la iniciativa?

Cartel del taller