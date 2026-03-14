¿Sabe usted que Viana do Bolo pintará máscaras de boteiros el día 20?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, en ViBoMask llena el Macizo de amantes de los Entroidos
¿Sabe usted que vecinos y visitantes contarán en Viana do Bolo con un taller para pintar máscaras de boteiros? ¿Que la actividad será el viernes 20 a partir de las 16:00 horas y se enmarca dentro de la programación del ViBoMask que llenará al Macizo de amantes de los Entroidos? ¿Que los artesanos Shadeworlf Pinting serán los encargados de llevar a cabo la iniciativa?
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