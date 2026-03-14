¿Sabe usted que "La Mirilla", de La Región, consiguió mejorar la ciudad, aunque fuera un poquito?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, denunciar sirve, al menos para que desbrocen
¿Sabe usted que había hasta este viernes un enorme matorral en las cercanías del Puente del Milenio? ¿Que las denuncias del buen periodismo tarde o temprano se atienden? ¿Que este viernes La Región publicó en "La Mirilla" la existencia de dicha vergüenza urbana, y que ya este sábado en la mañana se hallaban los operarios ocupándose del desbroce? ¿Que denunciar funciona hoy día aunque no lo parezca?
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