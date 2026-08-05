¿Sabe usted que en Viana do Bolo tendrán que responder a una serie de preguntas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Viana do Bolo marcará tendencia

Viana do Bolo
Viana do Bolo

¿Sabe usted que los vecinos de Viana do Bolo van a tener que contestar a algunas preguntas? ¿Que sus respuestas van marcar tendencia? ¿Que vienen unos señores que les preguntarán sobre su trabajo y expectativas? ¿Que la población ha sido elegida entre la muestra para la próxima Encuesta de Población Activa? ¿Que, según se recuerda en un bando, la participación es obligatoria?

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