¿Sabe usted que en Viana do Bolo tendrán que responder a una serie de preguntas?

¿Sabe usted que los vecinos de Viana do Bolo van a tener que contestar a algunas preguntas? ¿Que sus respuestas van marcar tendencia? ¿Que vienen unos señores que les preguntarán sobre su trabajo y expectativas? ¿Que la población ha sido elegida entre la muestra para la próxima Encuesta de Población Activa? ¿Que, según se recuerda en un bando, la participación es obligatoria?

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