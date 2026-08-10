Viana está en fiestas: ocho días de música, cultura y diversión

Viana do Bolo se prepara para vivir una de las semanas más esperadas del año. Desde ayer lunes, y hasta el próximo 17 de agosto, el municipio celebrará sus fiestas patronales con ocho días de actividades que combinarán música, cultura, tradición, deporte y diversión.

Durante la jornada de ayer se celebraba la II Travesía a Nado en el pantalán del embalse, y se iniciaba del I Torneo de Pádel, que continuará durante los próximos días. Hoy, uno de los primeros platos fuertes de la programación será el espectáculo “Rock & Magic” del Mago Teto, a las 20,00 horas en la Casa de la Cultura. A continuación, la Praza Mayor acogerá, a partir de las 21,30 horas, el Gran Concierto de Artistas Locales.

El miércoles 12 estará marcado por uno de los fenómenos astronómicos más esperados. A las 19,45 horas, la Torre do Homenxe será el escenario de una quedada para disfrutar del eclipse solar. La jornada continuará por la noche, a las 22,30 horas, con la actuación de Son do Sil en homenaje a Pepe Seara en la Praza Mayor.

El jueves 13 comenzará con el Mercado de Artesanía y Mercado Retro, antes de dar paso por la noche a una gran Fiesta de los 80 y los 90, que contará con las actuaciones de Nectarine Soul, 7 Rojo y DJ Vicente One More Time, a partir de las 21,00 horas.

Las fiestas llegarán a su fin el lunes 17 con la celebración de las XLI Xornadas de Folclore, a partir de las 22,00 horas en la Praza Mayor

El viernes 14 será el turno de la XIV Mostra de Teatro Candea, a las 21,00 horas en la Casa de la Cultura, seguida de una verbena amenizada por el Grupo Claxxon.

El fin de semana concentrará buena parte de los actos tradicionales de las fiestas. El sábado 15 se celebrará la misa solemne y procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción, seguida de un pasacalles y sesión vermú con la Banda de Música Candea. Por la noche, la Orquesta Cinema protagonizará la verbena.

El domingo 16, festividad de San Roque, tendrán lugar nuevamente la misa solemne y la procesión en honor al patrón. La jornada continuará con el pasacalles y sesión vermú de la Banda de Gaitas de Ourense. Por la tarde, a las 18,00 horas, se disputará un partido amistoso entre el C.D. Viana y el Barco B, mientras que por la noche la Orquesta Compostela pondrá música a la verbena.

Las fiestas llegarán a su fin el lunes 17 de agosto con la celebración de las XLI Xornadas de Folclore, a partir de las 22,00 horas en la Praza Mayor, poniendo el broche final a una semana de actividades.

Con esta programación, Viana se prepara para llenar sus calles de ambiente festivo durante ocho días, con una propuesta que busca reunir a vecinos y visitantes.