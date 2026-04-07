¿Sabe usted que en Viana suspiran por una Plaza Mayor libre de coches?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la Plaza Mayor libre de coches de Viana do Bolo
¿Sabe usted que los vianeses aplauden una Plaza Mayor libre de coches? ¿Que durante esta Semana Santa desde el Concello de Viana do Bolo se prohibió aparcar en horario de tarde? ¿Que decenas de niños jugaban libremente y sin preocupaciones? ¿Que las terrazas de los bares estaban llenas? ¿Que a muchos vianeses le gustaría que esta prohibición se prolongara en el tiempo?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INFRAESTRUCTURAS
Vilariño y Viana se unen para urgir el arreglo de sus viales
FERIA MEDIEVAL
Viana do Bolo revivió el pasado con el IX Festival Medieval
Lo último
SU ADVERTENCIA MÁS GRAVE
Trump intensifica sus amenazas a Irán: “Una civilización entera morirá esta noche”
AMPLIAS MAYORÍAS NECESARIAS
Luz verde del Gobierno la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto