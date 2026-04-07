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La cara oculta de la Luna

¿Sabe usted que en Viana suspiran por una Plaza Mayor libre de coches?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la Plaza Mayor libre de coches de Viana do Bolo

La Plaza de Viana do Bolo
La Plaza de Viana do Bolo

¿Sabe usted que los vianeses aplauden una Plaza Mayor libre de coches? ¿Que durante esta Semana Santa desde el Concello de Viana do Bolo se prohibió aparcar en horario de tarde? ¿Que decenas de niños jugaban libremente y sin preocupaciones? ¿Que las terrazas de los bares estaban llenas? ¿Que a muchos vianeses le gustaría que esta prohibición se prolongara en el tiempo?

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