¿Sabe usted que en Viana suspiran por una Plaza Mayor libre de coches?

¿Sabe usted que los vianeses aplauden una Plaza Mayor libre de coches? ¿Que durante esta Semana Santa desde el Concello de Viana do Bolo se prohibió aparcar en horario de tarde? ¿Que decenas de niños jugaban libremente y sin preocupaciones? ¿Que las terrazas de los bares estaban llenas? ¿Que a muchos vianeses le gustaría que esta prohibición se prolongara en el tiempo?

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