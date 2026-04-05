Viana do Bolo revivió el pasado con el IX Festival Medieval

Junto a la Torre do Homenaxe, el Cabo da Vila de Viana do Bolo acogió ayer la novena edición de un Festival Medieval que congregó a cientos de vecinos y visitantes.

Esta iniciativa cultural, que tiene como objetivo recuperar el patrimonio de los romances medievales transmitidos por tradición oral en el noroeste de la Península Ibérica, recreó el esplendor histórico del municipio, evocando su pasado como residencia de condes y reyes.

La programación, que se iniciaba a las 18,00 horas, combinó música, tradición y una puesta en escena que no dejó a nadie indiferente. La llegada de la reina Urraca a caballo, acompañada del sonido de las trompetas, fue uno de los momentos más destacados de la jornada. Así lo subrayó el alcalde, Germán García-Arias, responsable de la recepción de la monarca junto a otras autoridades.

La emoción se hizo palpable durante el homenaje al profesor Juan Antonio Pinza, una figura profundamente querida y respetada en Viana do Bolo. El acto, cargado de sentimiento, reunió a vecinos, amigos y compañeros que no quisieron perder la oportunidad de rendirle tributo y agradecer su dedicación a lo largo de los años.

Asimismo, la programación musical contó con la participación de destacados intérpretes y divulgadores del romance medieval como Miro Casabella, Fiuca de Trives, Digna de Vilanova, Blandina de Cotarós, Marta Prieto y Amelia García o Edilberto Rodríguez de Cabreira. El acto, presentado por Montse Estévez, contó además con la presencia de los boteiros y el fulión de Viana do Bolo.

Más allá del espectáculo, la jornada destacó por su valor emocional y su compromiso con la conservación del patrimonio inmaterial, especialmente a través del romance tradicional. Un evento que no sólo mira al pasado, sino que también refuerza la identidad colectiva y proyecta la riqueza cultural de las tierras de Viana do Bolo hacia el futuro.