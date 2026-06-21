Voluntarios y asociaciones se lanzan a dar apoyo a los afectados en Viana do Bolo
CATÁSTROFE MEDIOAMBIENTAL
Un mensaje de auxilio difundido por WhatsApp moviliza a los jóvenes de la comarca y activa una red de apoyo agrícola para limpiar el barro de las viviendas afectadas en Pradocabalos.
Las redes sociales y los grupos de mensajería consiguen que las catástrofes como la sucedida en Viana do Bolo se conviertan en más cercanas para todos. Luisa, una vecina de Pradocabalos reclamó que necesitaba ayuda y su petición se difundió por WhatsApp.
Xoel Sousa y Alexandre Montesinos, dos jóvenes de 21 años de Viana do Bolo, recibieron el mensaje por un grupo y no dudaron en acudir a la aldea. “Dixéronnos que facía falta axuda na casa da señora Luisa, e viñemos ata aquí a botar unha man e a aportar o que nós podemos”, señalaron, dejando claro que el espíritu de empatía y cooperación sigue vivo entre los más jóvenes: “Esta vez os afectados son eles, outra vez podemos ser nós”.
Este tipo de acciones, se suma a las ayudas proporcionadas por asociaciones. “Necesitamos man de obra, pero tamén ferramentas, e todas as carretillas ou as pas coas que estamos traballando trouxéronnas membros a Asociación do Sector Primario de Galicia”. Según su representante, Miguel Gómez, al lugar han llegado agricultores y ganaderos de Maceda y sus concellos limítrofes y también de Vilardevós, aportando material y trabajando para eliminar barro de las casas.
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