¿Sabe usted que en ciertas aldeas vianesas el servicio de recogida de basura deja mucho que desear?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el dinero de los vianeses vale menos

Contenedores en Viana
Contenedores en Viana

¿Sabe uste que la discriminación a los núcleos rurales vuelve a estar a la orden del día? ¿Que los vecinos de las aldeas vianesas no están conformes con el servicio de recogida de basura? ¿Que la cuota es la misma, pero la periodicidad de la recogida es muy diferente? ¿Que mientras en la villa la recogida se realiza a diario, en las aldeas pasa una vez por semana? ¿Que puede ser que su dinero valga menos?

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