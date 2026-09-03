La recuperación tras la riada de Viana do Bolo se estanca con la burocracia

La recuperación de las zonas de Viana do Bolo afectadas por las intensas lluvias y riadas del pasado mes de junio avanza con actuaciones ya ejecutadas, pero también con numerosas tareas todavía pendientes. Reparaciones, nuevas obras y medidas de prevención siguen sobre la mesa de las distintas Administraciones, mientras los vecinos esperan soluciones que les permitan recuperar la normalidad y, especialmente, garantías de que “isto non vai volver a pasar durante as choivas do inverno”.

Las principales zonas afectadas son los núcleos de Pradocabalos, A Bouza, Pixeiros y O Castro, donde los arrastres provocados por las escorrentías, agravados por la ausencia de cubierta vegetal tras los incendios de 2025, ocasionaron daños en cauces, caminos, carreteras y propiedades.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) mantuvo ayer un encuentro con representantes de Unións Agrarias y vecinos afectados por las riadas, a los que trasladó información sobre los trabajos ya ejecutados y las actuaciones previstas en las distintas zonas. Este organismo, máximo responsable de determinar y ejecutar las medidas necesarias para evitar que una situación como esta vuelva a repetirse y recuperar la normalidad, es el responsable de la paralización de las intervenciones. Por ello, Unións Agrarias urge a la Hidrográfica a actuar con la máxima celeridad y desbloquear una situación que se prolonga ya desde hace tres meses

Explicación

Según explicó el organismo de cuenca, se ha contratado un proyecto para canalizar unos 160 metros del Rego da Canela, a su paso por A Bouza, con el objetivo de mejorar la capacidad de evacuación del agua y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos. La actuación, encargada a Tragsa, podría comenzar en “aproximadamente dos meses”. Mientras tanto, está previsto ejecutar un canal provisional, para lo que la Hidrográfica ha solicitado al Concello la disponibilidad de los terrenos necesarios.

Por su parte, en Pradocabalos, la CHMS está a la espera de poder llevar a cabo la reconstrucción de una escollera, cuyo inicio está condicionado actualmente por la solución de un problema con una tubería de saneamiento municipal. Al respecto, la alcaldesa de Viana, Graciela Diéguez, explica que el Concello ha solicitado al Ministerio una subvención para acometer una actuación integral de saneamiento en Pradocabalos. Desde el Ministerio se requirió documentación adicional, que ya ha sido remitida, por lo que la entidad local se encuentra ahora a la espera de una respuesta.