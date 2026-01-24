El Fulión Alternativo desafía la nieve y mantiene vivo el Entroido en Viana

Miembros del Fulión Alternativo tocan bombos y aixadas por las calles de Viana, desafiando la nieve y el frío durante el Entroido.

“Neve, chova ou faga sol, os do Alternativo saen a tocar o Fulión”. Y así fue. Las intensas nevadas provocadas por la borrasca Ingrid no lograron frenar el Entroido vianés, una de las expresiones culturales más arraigadas de la localidad, que una vez más demostró ser mucho más que una simple fiesta: es una manifestación de identidad, creatividad y resistencia cultural.

Durante la noche de ayer, los bombos, aixadas y demás instrumentos del Fulión Alternativo continuaron resonando por las calles de Viana, desafiando el frío, la nieve y las inclemencias meteorológicas. Gracias a su ingenio y creatividad, el grupo ideó una carpa con ruedas que les permitió seguir tocando y celebrando sin interrumpir el espíritu de la festividad.

El Fulión Alternativo volvió a demostrar que la pasión por el Entroido no entiende de obstáculos. Ni la nieve, ni el frío intenso ni las dificultades logísticas pudieron silenciar el característico sonido de los bombos ni apagar el entusiasmo de los participantes y vecinos, que se volcaron en acompañar y disfrutar del sonido y la tradición.

En Viana, el Entroido se vive como un acto de resistencia cultural, en el que la creatividad y la alegría se mezclan para mantener vivas las costumbres. La celebración no solo supone diversión, sino que representa un vínculo entre generaciones y un recordatorio de la importancia de preservar y adaptarse a las tradiciones locales, incluso en circunstancias adversas.

Una vez más, quedó demostrado que en Viana el Fulión es mucho más que sonido y fiesta: es un símbolo de comunidad, ingenio y amor por la cultura local, capaz de sobreponerse a cualquier borrasca.