La mina de Penouta será clave para la industria tecnológica

La mina de Penouta, situada en Viana do Bolo, aspira a desempeñar un papel estratégico en el suministro europeo de materias primas esenciales para la industria tecnológica. Así lo defendió Daniel Mamadou Blanco, consejero delegado de Energy Transition Minerals (ETM), durante su participación en el VI Mining and Minerals Hall, celebrado en Sevilla, donde la compañía puso el foco en el potencial del yacimiento vianés ante el crecimiento de la inteligencia artificial.

Penouta concentra tres metales fundamentales para distintas aplicaciones industriales: estaño, tántalo y niobio. En su intervención, titulada “Una misma roca, tres cadenas diferentes”, Mamadou explicó cómo estos materiales están presentes en la infraestructura tecnológica que sostiene la expansión de la inteligencia artificial. El estaño se emplea principalmente en la soldadura de componentes electrónicos, el tántalo es esencial para los condensadores de los servidores y el niobio contribuye a reforzar el acero utilizado en estructuras y redes eléctricas.

La compañía considera que esta combinación de recursos representa una oportunidad para reducir la dependencia europea de proveedores extracomunitarios. La producción mundial de estos metales está concentrada en un número limitado de países, especialmente en el caso del tántalo y el niobio, lo que refuerza el interés por desarrollar yacimientos dentro de la Unión Europea.

Apuesta por lo local

Bajo la denominación Coltán Gallego, ETM asegura que mantiene un equipo local y un acuerdo con la Comunidad de Montes de Dehesa da Chanca, propietaria de los terrenos.

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La compañía minera afirma que priorizará el empleo y los proveedores de proximidad para favorecer que los beneficios de la actividad repercutan en Viana do Bolo: “Somos una compañía australiana, pero Penouta es un proyecto gallego”.

La apuesta por el yacimiento ourensano se enmarca en la estrategia de Energy Transition Minerals para desarrollar recursos vinculados a las cadenas de suministro de materias primas críticas. La filial española trasladó recientemente su sede social a Viana do Bolo, reforzando la vinculación territorial de una iniciativa que busca combinar el aprovechamiento de los recursos minerales con la recuperación ambiental y la actividad económica en la comarca.

La compañía busca así consolidar Penouta como un proyecto estratégico capaz de contribuir al abastecimiento de materias primas esenciales para la transición energética y digital, al tiempo que genera nuevas oportunidades de empleo e impulsa el desarrollo económico de Viana y de la comarca.