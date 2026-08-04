¿Sabe usted que el servicio de limpieza de las aldeas de Viana deja mucho que desear?

¿Sabe usted que los vecinos de las aldeas de Viana no están muy contentos con el servicio de recogida de basura? ¿Que mientras en la capitalidad integran los contenedores con cubiertas de madera, los aldeanos solo cuentan con recogida una vez a la semana y nadie se hace cargo de la limpieza de los contenedores? ¿Que con el aumento de la población durante el verano, algunos son una auténtica “cochiquera”?