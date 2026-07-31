Irati Herrera, veraneante de Punxeiro: “Llevo a Viana do Bolo tan grabado en mí que hasta tengo sus coordenadas tatuadas”

Opositora de Educación Primaria en Bilbao y con las coordenadas de Punxeiro marcadas en su piel, Irati Herrera tiene claro que el pueblo es un lugar al que siempre se vuelve para desconectar de la ciudad y mantener vivas las raíces.

Pregunta. Aunque vives fuera, tienes raíces aquí. ¿Qué significa Punxeiro para ti?

Respuesta. Lo significa todo. Es mi segundo hogar y mi refugio. Aquí están mis raíces, mis recuerdos de infancia y mis amigos de siempre. Llevo este lugar tan grabado en mí que hasta tengo sus coordenadas tatuadas. Sé que en el futuro, si tengo hijos, este será siempre nuestro lugar de retornos.

P. ¿Con qué frecuencia sueles venir al pueblo? ¿Intentas no perderte alguna fecha en concreto?

R. Aprovecho cualquier escapada: Semana Santa, puentes y, sobre todo, el verano, que me encanta porque se siente como un mundo paralelo. Intento no perderme las fechas más señaladas de Viana y, aunque la distancia me impide venir cada fin de semana, siempre que podemos nos escapamos.

P. ¿Qué es lo primero que haces o el primer sitio al que vas cuando llegas?

R. Lo primero es avisar a los míos, ver a la familia y concretar un punto de encuentro con el grupo de amigos lo antes posible para empezar a disfrutar del tiempo juntos. Lo que más disfruto son las fiestas de agosto por el ambiente y la piña que hacemos. Me quedo con la autenticidad de la gente y con esa desconexión que hace que el tiempo se pase volando.

P. ¿Crees que los jóvenes siguen teniendo motivos para volver a Punxeiro en vacaciones o cada vez cuesta más mantener ese vínculo?

R. Tienen motivos de sobra. Quienes tenemos pueblo sabemos perfectamente lo que significa: es la oportunidad de ver a la familia, reunirte con tu grupo de amigos y evadirte de la rutina urbana. Aunque haya distancia y no hablemos a diario, ese vínculo se mantiene

P. ¿Te plantearías vivir aquí en algún momento de tu vida o lo ves solo como un lugar al que volver de vez en cuando?

R. No me plantearía instalarme a vivir. Mi vida y mis oportunidades laborales están en la ciudad. Lo veo como un destino al que regresar tan a menudo como sea posible para desconectar.