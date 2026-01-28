¿Sabe usted que en Viana el Entroido no deja dormir a los vecinos entre semana?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el Concello de Viana do Bolo prohíbe tocar el fulión tras medianoche entre semana por las quejas de vecinos
¿Sabe usted que a los vianeses le gusta tanto su Entroido que no pueden contenerse durante los días laborales? ¿Que la entidad local ha tenido que publicar un bando para que no se toque el fulión a partir de las doce de la noche durante la semana? ¿Que aunque la pasión es desmedida, algunos vecinos se quejan porque no pueden descansar de manera adecuada para rendir en el trabajo?
