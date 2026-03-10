El XI ViBoMask llegará el 20, 21 y 22 a Viana y Vilariño

Llegadas desde las cuatro provincias gallegas, así como desde Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y el País Vasco, además de diferentes regiones del norte de Portugal como Braganza, Viana do Castelo o Viseu, las máscaras participantes mostrarán la riqueza y diversidad de estas celebraciones ancestrales que forman parte de la identidad cultural de numerosos territorios.

Con esta nueva edición de ViBoMask, Viana do Bolo y Vilariño de Conso reafirman su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio inmaterial ligado a las mascaradas de invierno, consolidando además al Macizo Central como uno de los principales referentes de estas tradiciones en la Península Ibérica.

Jorge Domínguez, Germán García, Melisa Macía, Rosendo Fernández y Cecilio Santalices. | Miguel Ángel

El evento se presentaba de manera oficial durante la jornada de este martes, el Centro Cultural Marcos-Valcárcel con la presencia de los alcaldes de ambos municipios, Melisa Macía y Germán García-Ávila; el representante de la Asociación Robreda, Jorge Domínguez; el representante de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, así como el responsable de Turismo de Galicia en Ourense, Cecilio Santalices. Contará con una amplia programación que se iniciará durante la mañana del viernes 20 de marzo con diversas conferencias en el instituto vianés a cargo de María Pinar Panero -directora de Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid-, el antropólogo Mario Moreno o el artesano de máscaras Paco Diéguez. Ya durante la tarde, el ambiente festivo comenzará a sentirse en las calles de Viana do Bolo con los ya tradicionales Cantos de Taberna.

Las Tierras del Bibei serán protagonistas durante el sábado 21, con el gran desfile que tendrá lugar a partir de las 17,00 horas. Como antesala del mismo, vecinos y visitantes podrán disfrutar durante la mañana de un mercado de artesanía, la presentación del libro “Guía ilustrada do Entroido galego” con los autores Alba de Evan y Xabier Domínguez y el editor Ramón D. Veiga, o una sesión vermú a cargo de la Charanga BBB.

Programa Vibomask | La Región

Charanga

La celebración continuará al caer el sol con una nueva sesión de charanga y la música de Os Festicultores, encargados de animar el ambiente hasta bien entrada la madrugada.

Como colofón, durante la mañana del domingo 22, la celebración se traslada a Vilariño de Conso, donde tendrá también lugar el mercado de artesanía y la presentación de la “Guía ilustrada do Entroido galego”. A partir de las 11,30 horas, los grupos participantes del Festival Internacional recorrerán las calles del concello desde la Plaza Mayor hasta el entorno del río Cenza, llenando de color y sonidos ancestrales el lugar.

El Macizo central se prepara así para un fin de semana dedicado al patrimonio cultural. La ViBoMask volverá a convertirse en un espacio de encuentro entre territorios, generaciones y mascaras.