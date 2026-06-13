La Xunta invertirá 15 millones en la adecuación de la OU-533

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo Cid, y el secretario técnico de la Consellería, Yago Borrajo, visitó este viernes el municipio de Viana do Bolo para anunciar que la Xunta de Galicia someterá a información pública el proyecto de mejora de la carretera OU-533 a su paso entre los concellos de A Gudiña y Viana.

Durante su visita, dieron a conocer una actuación que supondrá una inversión de 15,6 millones de euros. El proyecto, basado en un estudio previo que ha identificado los tramos prioritarios de intervención, se ejecutará sobre una distancia aproximada de 15 kilómetros en la que actualmente apenas existen posibilidades de adelantamiento. Para ello, será necesaria la expropiación de 189 parcelas, la mayoría situadas en el municipio de Viana do Bolo.

La actuación contempla el diseño de un nuevo trazado sobre la base de la carretera existente, con la mejora de intersecciones y la habilitación de carriles adicionales de adelantamiento para incrementar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Asimismo, se prevé la mejora de ocho intersecciones mediante la incorporación de carriles centrales de espera, lo que permitirá realizar maniobras de giro con mayor seguridad, y la adaptación de otras siete intersecciones para facilitar cambios de sentido de forma más segura. A estas intervenciones se suman actuaciones en intersecciones secundarias.

Entre las principales mejoras destaca también la rectificación del trazado para eliminar varias curvas de radio, lo que permitirá reducir el recorrido en más de 700 metros. El proyecto incluye además la renovación integral del firme en todo el tramo, así como la reposición de la señalización, el balizamiento y los elementos de seguridad vial, adaptándolos a la nueva configuración de la vía.

La conselleira subrayó que esta actuación redundará en una mejora de la seguridad y en la reducción de los tiempos de desplazamiento. Asimismo, destacó que este proyecto se enmarca en el compromiso de la Xunta con las infraestructuras, por lo que, además de sumar kilómetros de vías de altas prestaciones, se invierte en la mejora de las carreteras autonómicas para seguir vertebrando el territorio.