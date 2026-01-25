CONFIANZA DEL CLIENTE
Abogados Rosas & Filgueira, trato cercano, directo y personalizado, su mejor aval
Con 12 años de trayectoria, Abogados Rosas & Filgueira es un despacho jurídico multidisciplinar cuya prioridad es defender los intereses de las personas y entidades que acuden a contratar sus servicios. Compuesto por un equipo de tres abogados, ofrecen asesoramiento en todos los ámbitos del derecho, estando especializados en la representación en casos de derecho civil ypenal.
Su trayectoria, la experiencia y saber hacer de Rosas & Filgueiras hacen que la confianza depositada en ellos por sus clientes sean su mejor aval. Una confianza que han sabido ganarse con un trato cercano, directo y claro a la hora de abordar cada caso de forma totalmente personalizada.
