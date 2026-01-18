Viper Automoción, más de 4.000 vehículos nuevos, km0 y de ocasión
SUZUKI
Con esta adquisición Integral Motion pretende reforzar su estructura y ampliar su oferta
El grupo Integral Motion ha adquirido Talleres Viper S.L., concesionario oficial Suzuki, que a partir de ahora pasará a denominarse Viper Automoción. Con esta incorporación aportan a Viper Automoción la experiencia de más de 30 años en el sector de la automoción, con el objetivo de reforzar su estructura, ampliar su oferta de vehículos nuevos, km0 y de ocasión, y continuar incrementando la presencia del grupo a nivel nacional.
Esta adquisición les permite incorporar la marca Suzuki a su red de concesionarios oficiales. En la actualidad, trabajan como concesionario oficial con marcas como Opel, Subaru, Mitsubishi, KGM, Foton, BAIC, Livan y DFSK. Además, esta integración amplía la oferta con más de 4.000 vehículos en stock.
