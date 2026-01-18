Viper Automoción, más de 4.000 vehículos nuevos, km0 y de ocasión

Con esta adquisición Integral Motion pretende reforzar su estructura y ampliar su oferta

Viper Automoción en la Calle 1, Sector C, del Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.
El grupo Integral Motion ha adquirido Talleres Viper S.L., concesionario oficial Suzuki, que a partir de ahora pasará a denominarse Viper Automoción. Con esta incorporación aportan a Viper Automoción la experiencia de más de 30 años en el sector de la automoción, con el objetivo de reforzar su estructura, ampliar su oferta de vehículos nuevos, km0 y de ocasión, y continuar incrementando la presencia del grupo a nivel nacional.

Esta adquisición les permite incorporar la marca Suzuki a su red de concesionarios oficiales. En la actualidad, trabajan como concesionario oficial con marcas como Opel, Subaru, Mitsubishi, KGM, Foton, BAIC, Livan y DFSK. Además, esta integración amplía la oferta con más de 4.000 vehículos en stock.

