Viper Automoción, más de 4.000 vehículos nuevos, km0 y de ocasión

El grupo Integral Motion ha adquirido Talleres Viper S.L., concesionario oficial Suzuki, que a partir de ahora pasará a denominarse Viper Automoción. Con esta incorporación aportan a Viper Automoción la experiencia de más de 30 años en el sector de la automoción, con el objetivo de reforzar su estructura, ampliar su oferta de vehículos nuevos, km0 y de ocasión, y continuar incrementando la presencia del grupo a nivel nacional.

Esta adquisición les permite incorporar la marca Suzuki a su red de concesionarios oficiales. En la actualidad, trabajan como concesionario oficial con marcas como Opel, Subaru, Mitsubishi, KGM, Foton, BAIC, Livan y DFSK. Además, esta integración amplía la oferta con más de 4.000 vehículos en stock.