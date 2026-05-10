Agencia Garriga, medio siglo de evolución y especialización asesora y fiscal
VIDA
La Agencia Garriga ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo pasando de una gestoría tradicional en sus inicios a una asesoría técnica y especializada. Esta cumple cinco décadas de existencia siendo una empresa consolidada en su sector
Con cinco décadas de trayectoria, la Agencia Garriga ha consolidado su posición en el sector. Fundada por Jesús y José Ramón Garriga Paz en un pequeño despacho de la calle Rodríguez Soto, la firma ha transformado su modelo de negocio desde una gestoría tradicional hacia una asesoría técnica y especializada. Actualmente, bajo la dirección de la segunda generación y con un equipo de cuatro profesionales, opera como agente exclusivo de AXA Seguros, habiendo diversificado su cartera más allá del automóvil para incorporar seguros de salud, vida y empresas. Esta actividad se complementa con un sólido departamento de asesoría fiscal para autónomos y sociedades, además de mantener una división inmobiliaria orientada al alquiler y venta de inmuebles.
- Dirección: Conde Vallellano, 27, O Carballiño
- Contacto: 988 271 212
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