Agencia Garriga, medio siglo de evolución y especialización asesora y fiscal

Con cinco décadas de trayectoria, la Agencia Garriga ha consolidado su posición en el sector. Fundada por Jesús y José Ramón Garriga Paz en un pequeño despacho de la calle Rodríguez Soto, la firma ha transformado su modelo de negocio desde una gestoría tradicional hacia una asesoría técnica y especializada. Actualmente, bajo la dirección de la segunda generación y con un equipo de cuatro profesionales, opera como agente exclusivo de AXA Seguros, habiendo diversificado su cartera más allá del automóvil para incorporar seguros de salud, vida y empresas. Esta actividad se complementa con un sólido departamento de asesoría fiscal para autónomos y sociedades, además de mantener una división inmobiliaria orientada al alquiler y venta de inmuebles.

Dirección: Conde Vallellano, 27, O Carballiño

Contacto: 988 271 212