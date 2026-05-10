Agencia Garriga, medio siglo de evolución y especialización asesora y fiscal

VIDA

La Agencia Garriga ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo pasando de una gestoría tradicional en sus inicios a una asesoría técnica y especializada. Esta cumple cinco décadas de existencia siendo una empresa consolidada en su sector

Antonio de Oliveira, María Iglesias, Julián Garriga y Víctor Tato, de Agencia Garriga.
Antonio de Oliveira, María Iglesias, Julián Garriga y Víctor Tato, de Agencia Garriga. | José Paz

Con cinco décadas de trayectoria, la Agencia Garriga ha consolidado su posición en el sector. Fundada por Jesús y José Ramón Garriga Paz en un pequeño despacho de la calle Rodríguez Soto, la firma ha transformado su modelo de negocio desde una gestoría tradicional hacia una asesoría técnica y especializada. Actualmente, bajo la dirección de la segunda generación y con un equipo de cuatro profesionales, opera como agente exclusivo de AXA Seguros, habiendo diversificado su cartera más allá del automóvil para incorporar seguros de salud, vida y empresas. Esta actividad se complementa con un sólido departamento de asesoría fiscal para autónomos y sociedades, además de mantener una división inmobiliaria orientada al alquiler y venta de inmuebles.

  • Dirección: Conde Vallellano, 27, O Carballiño
  • Contacto: 988 271 212

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