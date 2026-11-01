Allariz recupera el Catro Portiñas, un emblema con café y cultura

VIDA

El Catro Portiñas sin televisión, busca fomentar la conversación y ofrecer un espacio de encuentro. Tras tres semanas abierto, está teniendo una buena acogida.

Andrés, propietario, junto al tocadiscos que hay en el Catro Portiñas.
Andrés, propietario, junto al tocadiscos que hay en el Catro Portiñas. | Óscar Pinal

El Catro Portiñas con 84 años de historia, este emblemático local de Allariz ha rea-bierto con una nueva gerencia que busca preservar su esencia y darle un aire actual. Su responsable apuesta por combinar café, arte y cultura con sesiones de DJ, bandas locales e internacionales, además de futuros clubes de poesía. Los desayunos son su especialidad y varían según la temporada. El establecimiento apuesta por productos de calidad, con un 70% de proveedores locales, e incorporará café de especialidad de Guatemala.

Sin televisión, busca fomentar la conversación y ofrecer un espacio de encuentro. Tras tres semanas abierto, está teniendo una buena acogida.

  • Dirección: C/ Emilia Pardo Bazán, nº 11, bajo - Allariz

Horario: De jueves a lunes de 09:00 a 18:00 horas. En navidades y verano se amplía el horario

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