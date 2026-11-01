Allariz recupera el Catro Portiñas, un emblema con café y cultura

El Catro Portiñas con 84 años de historia, este emblemático local de Allariz ha rea-bierto con una nueva gerencia que busca preservar su esencia y darle un aire actual. Su responsable apuesta por combinar café, arte y cultura con sesiones de DJ, bandas locales e internacionales, además de futuros clubes de poesía. Los desayunos son su especialidad y varían según la temporada. El establecimiento apuesta por productos de calidad, con un 70% de proveedores locales, e incorporará café de especialidad de Guatemala.

Sin televisión, busca fomentar la conversación y ofrecer un espacio de encuentro. Tras tres semanas abierto, está teniendo una buena acogida.

Dirección: C/ Emilia Pardo Bazán, nº 11, bajo - Allariz

Horario: De jueves a lunes de 09:00 a 18:00 horas. En navidades y verano se amplía el horario