Bar Dayshe, una nueva parada en Ourense con sabor y buen ambiente

VIDA

Al frente del negocio están una Ilda y Yohana (madre e hija), propietarias que apuestan por un servicio cercano y familiar, cuidando cada detalle y buscando ofrecer la mejor atención

Ilda y Yohana en la inauguración y a la derecha la amplia variedad de pinchos que ofrecen.
Ilda y Yohana en la inauguración y a la derecha la amplia variedad de pinchos que ofrecen. | La Región

Bar Dayshe abrió sus puertas el lunes 14 con mucha ilusión, ganas y un gran espíritu emprendedor para convertirse en un nuevo punto de encuentro en la zona. Situado frente al Paco Paz, el establecimiento ofrece servicio de cafetería y administración de lotería, con una propuesta variada que incluye pinchos, bocadillos, platos combinados y tostas. Además, cuenta con una amplia terraza, perfecta para hacer una parada, tomar algo refrescante y disfrutar de una tarde agradable en buena compañía. Al frente del negocio están una Ilda y Yohana (madre e hija), propietarias que apuestan por un servicio cercano y familiar, cuidando cada detalle y buscando ofrecer la mejor atención.

  • Dirección: Ponte Sevilla, 5 - Ourense
  • Horario: De lunes a viernes de 05:00 a 09:00. Sábados de 07:00 a 14:00. Domingos cerrado

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