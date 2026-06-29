Los alumnos del colegio Sueiro de Ourense repiten la foto de clase 50 años después

Cincuenta años después de finalizar la EGB, los alumnos del desaparecido colegio Sueiro protagonizaron un emotivo reencuentro en Ourense. Muchos de ellos compartieron pupitre desde los tres hasta los catorce años, edad en la que concluía esta etapa educativa.

La celebración, que tuvo lugar el pasado viernes, fue posible gracias a la laboriosa tarea de búsqueda realizada por Felicia Castro, quien logró contactar con los antiguos compañeros de promoción. El punto de encuentro fue la Alameda, frente al lugar donde antaño se situaba el centro escolar.

Allí, en un momento cargado de nostalgia, los asistentes tuvieron que ayudarse de chapas identificativas en la solapa para reconocerse tras tanto tiempo. Más allá de compartir recuerdos y anécdotas, el encuentro sirvió para comprobar que el cariño forjado durante años de infancia seguía intacto. Los asistentes se han coprometido a mantener la tradición una vez al año.