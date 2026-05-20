Una comunidad vecinal cobrará por el reventón junto al colegio Cisneros

El aparatoso reventón de una tubería que el 1 de marzo de 2023 provocó el desalojo de vecinos y el derrumbe del muro del colegio Cardenal Cisneros suma una condena indemnizatoria. La Sección Civil Plaza 2 del Tribunal de Instancia número 2 de Ourense condenó a la empresa contratista Teycaga S.L. a abonar 6.595,71 euros, más los intereses legales y las costas procesales, a la comunidad de propietarios del edificio situado en el número 7 de la calle Fonte do Monte.

La sentencia da la razón a los vecinos, que reclamaban esta cantidad para costear los desperfectos ocasionados en los elementos comunes del inmueble por la fuerza del agua: una escalera en la rampa de acceso al sótano, la reposición de bordillos prefabricados, la reparación de un pilar de hormigón, un buzón y una puerta de aluminio.

El siniestro se produjo durante las obras de canalización y acometida de gas natural en la zona. Durante el juicio, Teycaga intentó desmarcarse señalando que la zanja fue realizada por una subcontrata (Construcciones Emi Álvarez S.L.) y culpando del suceso a Viaqua y al Concello. La constructora argumentaba que la tubería general carecía del tapón de hormigón adecuado, no estaba señalizada y que se “destaponó espontáneamente” al retirar la tierra.

Sin embargo, la resolución judicial tumba estos argumentos y exime de toda responsabilidad a la distribuidora de gas (Nedgia Galicia S.A., titular de la licencia) y a la propia concesionaria del agua (antigua Viaqua). La clave de la condena radica en que el personal, bajo la supervisión directa de Teycaga, modificó de forma unilateral el trazado previsto inicialmente en el informe técnico municipal.

Esta alteración se llevó a cabo por cuenta y riesgo de la constructora, sin un proyecto previo y sin comunicárselo a Nedgia ni a Viaqua. La magistrada es tajante: “Si la ejecución material se hubiese realizado según lo previsto inicialmente, no se habría producido daño alguno”. Al haber consentido y dirigido esta modificación sobre el terreno, Teycaga debe asumir las consecuencias.

Durante la vista, la defensa de Nedgia había solicitado suspender este procedimiento civil a la espera de que se resolviera su particular batalla administrativa, petición que la jueza denegó. Y es que este conflicto vecinal es solo una de las tres patas de la “batalla” derivada del reventón.

Por un lado, esta nueva condena a Teycaga se entrelaza con una primera sentencia emitida en febrero de 2026. En ella, el Juzgado de Instancia 1 ya condenó a la misma contratista a pagar 17.833 euros (más intereses) al colegio Cardenal Cisneros por los daños sufridos en el patio del centro, que permaneció clausurado diez meses. Al igual que ahora, el juez eximió al resto de empresas y atribuyó la culpa exclusiva a Teycaga por ostentar la dirección facultativa de la obra. Dicha resolución fue recurrida ante la Audiencia de Ourense.

Por otro lado, existe una gran pugna económica entre Nedgia y el Concello de Ourense. El consistorio exige a la gasística -como titular de la licencia- el pago exclusivo de 181.839,68 euros, correspondientes a la liquidación de las obras de emergencia que tuvo que ejecutar la Administración local para levantar de nuevo el muro del colegio. Nedgia ha llevado este requerimiento a los tribunales mediante un procedimiento contencioso-administrativo que todavía sigue su curso.

Contra esta última sentencia civil por los daños a los vecinos cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de 20 días.