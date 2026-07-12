Amparo Novoa celebra con sus compañeros del CHUO su jubilación tras 40 años de servicio

Foto de familia de Amparo Novoa con sus compañeros y amigos.

Amparo Novoa Rivas puso fin a una brillante trayectoria rodeada del cariño de sus compañeras. Fueron 44 años de dedicación profesional en el CHUO, donde destacan más de tres décadas de ellas en el Servicio de Hematología.

La homenajeada Amparo Novoa. | La Región

Por ello y con motivo de su jubilación, el pasado sábado 27 de junio sus compañeros y amigos le organizaron una emotiva fiesta de despedida en el Pazo de Canedo. Una cita donde no faltaron los recuerdos, las risas y el reconocimiento a una compañera muy querida.

Un momento del banquete en el Pazo de Canedo por la jubilación de Amparo Novoa. | La Región

El encuentro sirvió para agradecerle todos estos años de entrega y brindarle un homenaje más que merecido. Personal como Amparo Novoa hace que el CHUO siga siendo referente y sean sus trabajadores los que dejan recuerdos imborrrables.

Brindando por la feliz jubilación de Amparo Novoa | La Región

Ahora tras más de cuatro décadas al servicio de los demás, Amparo puede recordar y disfrutar de una gran jubilación.