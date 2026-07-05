Ourense homenajea a Miguel por su etapa en la comisaria tras su jubilación

Un grupo de compañeros acompañó la semana pasada a Miguel en un sencillo y entrañable homenaje celebrado con motivo de su jubilación, poniendo fin a una trayectoria profesional iniciada en el año 2000 como integrante de la XVI Promoción. A lo largo de estos años prestó servicio en la Comisaría de Distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, en la Brigada Provincial de Información de Barcelona, así como en las comisarías de Monforte de Lemos y Ourense.

Quienes han compartido servicio con él destacan su profundo amor por la profesión, su compromiso y su permanente disposición a ayudar. Especialmente en los últimos años, destinado en el servicio de Conducciones y Custodias, se implicó activamente en la mejora de las condiciones del puesto de trabajo, tanto en lo relativo a la jornada laboral como a la dotación de medios materiales necesarios para el desempeño del servicio. También supo ganarse el respeto de compañeros y profesionales del ámbito judicial por su trato cercano, su capacidad de colaboración y su vocación de servicio.

El encuentro sirvió para reconocer la trayectoria de un gran profesional y de un compañero muy querido y respetado, cuya dedicación y calidad humana dejan una huella imborrable entre quienes tuvieron la suerte de compartir servicio con él.