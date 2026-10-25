Ardora Café ofrece café de especialidad y sabor casero para cada momento
VIDA
La combinación de productos cuidados y una oferta variada permite adaptarse a diferentes gustos y momentos, desde el primer café de la mañana hasta una pausa a media tarde.
Ardora Café es una cafetería que apuesta por el café de especialidad, de Brasil y Colombia, con variedades que cambian según la temporada y las cosechas de cada origen. Su propuesta incluye desayunos, brunch y tostadas, mientras que por las tardes las consumiciones se acompañan de tapas por cortesía de la casa, además de pulgas y tostadas. La elaboración propia es una de sus señas de identidad, a la que se suma la bollería fresca que llega a diario de un obrador cercano, garantizando dulces recién hechos para disfrutar en cualquier momento del día.
La combinación de productos cuidados y una oferta variada permite adaptarse a diferentes gustos y momentos, desde el primer café de la mañana hasta una pausa a media tarde.
- Dirección: Rúa Camino Caneiro, nº 20, bajo - Ourense
- Horario: De lunes a sábados de 08:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas
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