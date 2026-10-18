Restaurante Patio Bar Como na Casa, cocina casera para disfrutar y compartir en buena compañía

El restaurante Patio Bar Como na Casa ofrece una propuesta gastronómica variada para disfrutar a cualquier hora del día. Sus desayunos, con tostadas, huevos revueltos y opciones completas, son ideales para empezar la jornada con energía. Al mediodía, destaca su tapería gallega, con elaboraciones caseras preparadas en el propio local y perfectas para compartir. Además, dispone de un amplio salón con capacidad para 80 personas, ideal para celebrar cenas y eventos con menús cerrados.

El establecimiento cuenta también con una zona infantil equipada con televisión y juegos para entretener a los más pequeños, sin olvidar su servicio habitual de cafetería, pensado para disfrutar de un café en cualquier momento.