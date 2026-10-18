Restaurante Patio Bar Como na Casa, cocina casera para disfrutar y compartir en buena compañía
VIDA
Desde tomar un café a cualquier hora del día hasta eventos de 80 personas, todo esto se puede disfrutar en el restaurante Patio Bar Como na Casa
El restaurante Patio Bar Como na Casa ofrece una propuesta gastronómica variada para disfrutar a cualquier hora del día. Sus desayunos, con tostadas, huevos revueltos y opciones completas, son ideales para empezar la jornada con energía. Al mediodía, destaca su tapería gallega, con elaboraciones caseras preparadas en el propio local y perfectas para compartir. Además, dispone de un amplio salón con capacidad para 80 personas, ideal para celebrar cenas y eventos con menús cerrados.
El establecimiento cuenta también con una zona infantil equipada con televisión y juegos para entretener a los más pequeños, sin olvidar su servicio habitual de cafetería, pensado para disfrutar de un café en cualquier momento.
- Dirección: Rúa Astureses, 23 - Bajo, O Carballiño
- Horario: De lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas. Viernes y sábados de 08:00 a 01:00 horas. Domingos de 08:00 a 22:00 horas
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