Ars Lumen, recuerdos únicos en Ourense de una etapa muy especial

Ars Lumen es un estudio familiar en Ourense especializado en fotografía de embarazo y recién nacidos, con reportajes pensados para conservar para siempre uno de los momentos más especiales de la vida. El mimo, la paciencia y la seguridad son fundamentales en cada sesión, especialmente con los bebés, que reciben un cuidado cercano y delicado en todo momento.

Relacionado Ourense tiene tantos bajos sin negocios como Vigo y A Coruña juntas

Estos reportajes permiten a las familias guardar recuerdos únicos de una etapa que pasa muy rápido y que adquiere un valor especial con el paso de los años. Son imágenes que permiten revivir emociones y pequeños detalles de esos primeros momentos en familia. El estudio continúa además creciendo y ampliando sus servicios con fotografía de producto, fotografía corporativa y vídeo.

Dirección

Calle Bellao, nº 4, bajo izqda - Ourense

Horario

Se atiende con cita previa en el nº de teléfono 646 681 239