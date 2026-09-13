Ars Lumen, recuerdos únicos en Ourense de una etapa muy especial
VIDA
Especializado en sesiones de maternidad con la máxima delicadeza y seguridad, Ars Lumen expande su actividad hacia la fotografía corporativa, de producto y vídeo
Ars Lumen es un estudio familiar en Ourense especializado en fotografía de embarazo y recién nacidos, con reportajes pensados para conservar para siempre uno de los momentos más especiales de la vida. El mimo, la paciencia y la seguridad son fundamentales en cada sesión, especialmente con los bebés, que reciben un cuidado cercano y delicado en todo momento.
Estos reportajes permiten a las familias guardar recuerdos únicos de una etapa que pasa muy rápido y que adquiere un valor especial con el paso de los años. Son imágenes que permiten revivir emociones y pequeños detalles de esos primeros momentos en familia. El estudio continúa además creciendo y ampliando sus servicios con fotografía de producto, fotografía corporativa y vídeo.
Dirección
Calle Bellao, nº 4, bajo izqda - Ourense
Horario
Se atiende con cita previa en el nº de teléfono 646 681 239
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