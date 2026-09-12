Barra de Miño homenajea a Presi y Miro, dos figuras clave del club ourensano durante décadas

Jugadores, exjugadores, socios, amigos y familiares rindieron homenaje a José Manuel, Presi, y Miro, dos figuras que permanecieron durante décadas vinculadas al club y que fueron claves para evitar su desaparición. Presi ejerció como presidente durante 30 años, mientras que Miro formó parte de la directiva durante ese mismo periodo, además de haber ocupado anteriormente otros cargos dentro de la entidad.

La jornada de homenaje incluyó un partido entre exjugadores, en el que participaron alrededor de 60 antiguos futbolistas. El programa también contó con una ofrenda floral en las sepulturas de ambos, en recuerdo de dos personas estrechamente vinculadas al club durante décadas. Durante los actos, el actual presidente descubrió una placa en el campo dedicada a Presi, mientras que la familia de Miro recibió otra placa en su recuerdo.

El homenaje continuó con una comida a la que asistieron más de 200 personas. Como recuerdo de la jornada, los participantes recibieron un plato de barro con los retratos de Presi y Miro y el escudo del club.

El encuentro sirvió para recordar la trayectoria de ambos y reconocer los años que dedicaron al club, donde desempeñaron distintas responsabilidades y fueron fundamentales para garantizar su continuidad.