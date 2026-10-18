Mi beso ofrece a las ourensanas moda con personalidad y un toque de exclusividad
VIDA
La tienda está en continuo movimiento, renovando sus colecciones cada temporada para ofrecer variedad y novedades.
Mi beso, un nuevo comercio de moda femenina pensado para mujeres de todas las edades que buscan prendas diferentes y con personalidad. Su apuesta por trabajar con pocas unidades de cada modelo permite ofrecer exclusividad, con propuestas versátiles que se adaptan a distintas ocasiones según los complementos elegidos. La tienda está en continuo movimiento, renovando sus colecciones cada temporada para ofrecer variedad y novedades.
Además, cuenta con una marca italiana para una línea de ropa cómoda y actual, perfecta para el día a día. Como valor añadido, es el primer comercio de ropa de Galicia y el único de Ourense en estar cardioprotegido.
- Dirección: Rúa Santo Domingo, 58 - Ourense
- Horario: De lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:45 horas. Sábados de 11:00 a 14:30 horas.
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