Xiasgal Líderes S.L., casi cuatro décadas asesorando con compromiso

Desde 1987, Xiasgal Líderes S.L., ofrece servicios fiscales, laborales y mercantiles dirigidos a autónomos, pymes y grandes empresas, con el objetivo de acompañar a cada cliente en el crecimiento de su actividad. Su filosofía de trabajo parte de una idea clara: si las empresas prosperan, también lo hace el conjunto de la sociedad gracias a la creación de empleo y riqueza en el entorno.

Además de la atención personalizada, el despacho sorprende con un detalle singular. Mientras esperan a ser atendidos, pueden contemplar una colección de máquinas de escribir que reúne piezas desde la década de 1950.