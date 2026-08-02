Xiasgal Líderes S.L., casi cuatro décadas asesorando con compromiso
VIDA
Los clientes pueden contemplar mientras esperan en Xiasgal Líderes S.L. una colección de máquinas de escribir que reúne piezas desde la década de 1950.
Desde 1987, Xiasgal Líderes S.L., ofrece servicios fiscales, laborales y mercantiles dirigidos a autónomos, pymes y grandes empresas, con el objetivo de acompañar a cada cliente en el crecimiento de su actividad. Su filosofía de trabajo parte de una idea clara: si las empresas prosperan, también lo hace el conjunto de la sociedad gracias a la creación de empleo y riqueza en el entorno.
Además de la atención personalizada, el despacho sorprende con un detalle singular. Mientras esperan a ser atendidos, pueden contemplar una colección de máquinas de escribir que reúne piezas desde la década de 1950.
- Dirección: Rúa Cruceiro, 4 - Xinzo de Limia
- Horario: De 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
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