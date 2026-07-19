By Samantha, un salón de belleza con atención personalizada en Ourense

Tras 16 años de experiencia en el mundo de la peluquería y la belleza, Samantha abre By Samantha, un salón concebido para ofrecer un trato cercano y personalizado en un espacio moderno y acogedor.

Especialista en colorimetría, convierte el color en una de sus principales señas de identidad, apostando por técnicas adaptadas a cada cliente para realzar su imagen de forma natural. Con este proyecto pone toda su experiencia al servicio del cuidado del cabello y la belleza, ofreciendo asesoramiento profesional, calidad y una atención personalizada para que cada visita se convierta en una experiencia de bienestar.