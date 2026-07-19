By Samantha, un salón de belleza con atención personalizada en Ourense
VIDA
Especialista en colorimetría, Samantha apuesta por un servicio personalizado y un espacio moderno donde la atención cercana y el cuidado del cabello son la prioridad
Tras 16 años de experiencia en el mundo de la peluquería y la belleza, Samantha abre By Samantha, un salón concebido para ofrecer un trato cercano y personalizado en un espacio moderno y acogedor.
Especialista en colorimetría, convierte el color en una de sus principales señas de identidad, apostando por técnicas adaptadas a cada cliente para realzar su imagen de forma natural. Con este proyecto pone toda su experiencia al servicio del cuidado del cabello y la belleza, ofreciendo asesoramiento profesional, calidad y una atención personalizada para que cada visita se convierta en una experiencia de bienestar.
- Dirección: Avenida de Marín nº 3 (bajo), Ourense
- Horario: De lunes a sábado con cita previa
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