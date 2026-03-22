Sytlo's La Pelu estrena nuevo local para ofrecer las mejores atenciones de siempre

Hace un par de meses que Paula Alonso abrió las puertas de Stylo’s La Pelu. Lejos de ser una nueva apuesta, es tan solo la continuación de un negocio que comenzó su madre, Conchi Pena, en el local situado al lado de estas nuevas instalaciones. Y es que Paula creció en la peluquería que su madre regentaba desde el 1989 y ya en el 2000 la joven, tras formarse en el sector, trabajaba mano a mano con su progenitora. Hace un año se jubiló y ahora la joven ha apostado por un local más amplio y diáfono, moderno y cómodo, pero con las mismas atenciones que siempre la han caracterizado. Además de los servicios clásicos de peluquería, ofrecen una parte de barbería, y estética en uñas, láser y es también centro de bronceado.

Dirección: Calle Coruña, 3, bajo derecha, Ourense

Horario: Martes y viernes, de 09,30 a 19,30; miércoles y jueves, de 09,30 a 13,30 - 15,30 a 19,30, sábados, de 08,30 a 14,00