Café Solpor donde disfrutas de un ambiente familiar para hacer un alto en la jornada

Hace mes y medio, con el multitudinario Entroido de Verín a la vuelta de la esquina, Francisco Delvison abrió las puertas del Café Solpor, un local familiar en el que busca que todo aquel que cruza sus puertas se sienta como en casa gracias a su ambiente acogedor. Se trata del segundo local que el hostalero, con experiencia en el sector desde el año 1994, tiene en Verín -lleva también la gerencia del Café Bar Beira Río 83 en la calle San Lázaro- lo que es garantía del buen saber hacer de Delvison.

Por las mañanas en el Café Solpor ofrecen buen café acompañado de tostadas, bollería… A lo largo del día es un buen lugar para hacer una parada y tomarse una caña o refresco tanto en el interior como en la terraza.

Dirección: Nacional 525, Km. 165, Verín

Horario: De lunes a viernes, de 07,00 a 15,00 y de 18,00 a cierre. Sábados, de 08,00 a 15,00. Domingos, cerrado