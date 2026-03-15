Cafetería tapería Brévola cuenta con una carta de comida informal que se completa con platos elaborados cada día

VARIEDAD GASTRONÓMICA

La carta de Cafetería Tapería Brévola se complementa cada día con platos que varían desde churrasco o carne ao calderio o callos los fines de semana. Acompañan cada caña o vino con un pincho de degustación

Laura, Ainara, Jimena y Gustavo en la Cafetería Tapería Brévola en la avenida de Buenos Aires.
Laura, Ainara, Jimena y Gustavo en la Cafetería Tapería Brévola en la avenida de Buenos Aires. | Martiño Pinal

Una buena opción para comenzar la jornada con energía es hacerlo en la Cafetería Tapería Brévola, un local donde las mañanas comienza con buenos desayunos con bollería, tostadas, huevos revueltos… Llegada la hora de comer o cenar, disponen de una carta de platos combinados, hamburguesas, bocadillos, sandwiches… que nunca defraudan. Una propuesta que se completa a los mediodías, y que cada día varía, con platos como churrasco de ternera, carne ao caldeiro o, los fines de semana, callos o fabada.

A lo largo de la jornada es un buen lugar donde tomarse una caña o un buen vino que siempre acompañan de un pincho degustación que va desde croquetas a empanada campera o ensaladilla, por citar alguna de las propuestas.

  • Dirección: Avenida de Buenos Aires, 154, Ourense
  • Horario: De lunes a jueves, de 08,00 a 00,00 h. Viernes y sábados hasta las 02,00 h. Domingos, cerrado

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