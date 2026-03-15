Cafetería tapería Brévola cuenta con una carta de comida informal que se completa con platos elaborados cada día
VARIEDAD GASTRONÓMICA
La carta de Cafetería Tapería Brévola se complementa cada día con platos que varían desde churrasco o carne ao calderio o callos los fines de semana. Acompañan cada caña o vino con un pincho de degustación
Una buena opción para comenzar la jornada con energía es hacerlo en la Cafetería Tapería Brévola, un local donde las mañanas comienza con buenos desayunos con bollería, tostadas, huevos revueltos… Llegada la hora de comer o cenar, disponen de una carta de platos combinados, hamburguesas, bocadillos, sandwiches… que nunca defraudan. Una propuesta que se completa a los mediodías, y que cada día varía, con platos como churrasco de ternera, carne ao caldeiro o, los fines de semana, callos o fabada.
A lo largo de la jornada es un buen lugar donde tomarse una caña o un buen vino que siempre acompañan de un pincho degustación que va desde croquetas a empanada campera o ensaladilla, por citar alguna de las propuestas.
- Dirección: Avenida de Buenos Aires, 154, Ourense
- Horario: De lunes a jueves, de 08,00 a 00,00 h. Viernes y sábados hasta las 02,00 h. Domingos, cerrado
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SALUD DE CUERO CABELLUDO
Japanese Head Spa Ourense, un lugar multisensorial especializado en el cuidado capilar
30 AÑOS DE TRAYECTORIA
Recetas de toda la vida para una cocina gallega tradicional en Mesón da Tía Matilde
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
12 MUJERES ASESINADAS
Detenido un hombre como presunto autor del asesinato machista de su pareja en Cantabria