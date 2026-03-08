Café Bar Charlotte, un ambiente acogedor que invita a pasar y disfrutar

Al pasar las puertas del Café Bar Charlotte, los clientes se encuentran con un espacio que invita a pasar y desconectar en un ambiente acogedor. Para ayudar, una buena opción es comenzar las mañanas con bollería fresca, tostadas dulces y saladas, combos de desayuno… y el chupito de zumo de naranja y un pequeño dulce cortesía de la casa. A la hora de la merienda, las tortitas y gofres con diferentes acompañamientos son una tentación difícil de resistir.

Llegada la noche, es un punto de encuentro de estudiantes para tomar la primera copa o disfrutar de alguno de los conciertos en directo programados (actualizados en redes sociales). Además, los aficionados al fútbol, también pueden disfrutar del deporte rey en el Charlotte.