Café Bar Charlotte, un ambiente acogedor que invita a pasar y disfrutar

ESPACIO PARA DESCONECTAR

El Café Bar Charlotte presenta opciones para todos desde desayunos con bollería fresca hasta la posibilidad de tomar la primera copa de la noche disfrutando de conciertos en directo

Cristian Vázquez Varela en el Café Bar Charlotte, en Bedoya.
Cristian Vázquez Varela en el Café Bar Charlotte, en Bedoya. | Miguel Ángel

Al pasar las puertas del Café Bar Charlotte, los clientes se encuentran con un espacio que invita a pasar y desconectar en un ambiente acogedor. Para ayudar, una buena opción es comenzar las mañanas con bollería fresca, tostadas dulces y saladas, combos de desayuno… y el chupito de zumo de naranja y un pequeño dulce cortesía de la casa. A la hora de la merienda, las tortitas y gofres con diferentes acompañamientos son una tentación difícil de resistir.

Llegada la noche, es un punto de encuentro de estudiantes para tomar la primera copa o disfrutar de alguno de los conciertos en directo programados (actualizados en redes sociales). Además, los aficionados al fútbol, también pueden disfrutar del deporte rey en el Charlotte.

  • Dirección: Calle Bedoya, 18, Ourense
  • Horario: De 08,30 a cierre. Domingos, de 16,00 a cierre

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats